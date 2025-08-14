Παράνομη διεξαγωγή και προώθηση τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου

Δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος Ελληνίδας, καθώς και σε βάρος αλλοδαπής εταιρείας, διαχειρίστριας ιστότοπου παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών, σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, για παράβαση της νομοθεσίας αναφορικά με τη ρύθμιση της αγοράς διαδικτυακών παιχνιδιών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν διερεύνησης καταγγελίας, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση των παράνομων τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου, προέκυψε ότι η εν λόγω γυναίκα προέβαινε σε παράνομη προώθηση και διαφήμιση τυχερών παιχνιδιών, που διοργανώνονταν και διεξάγονταν από τη συγκεκριμένη εταιρεία μέσω ιστοτόπων, χωρίς άδεια από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Πιο αναλυτικά, από την ψηφιακή έρευνα, τη συνδυαστική αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών και την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών μεθόδων, πιστοποιήθηκε ότι η γυναίκα, ως διαχειρίστρια προφίλ σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης, ανήρτησε παράνομες διαφημιστικές δημοσιεύσεις υπό μορφή «ιστοριών», με στόχο την προώθηση αυτού του ιστότοπου τυχερών παιχνιδιών.

Ο διαφημιζόμενος ιστότοπος εντάχθηκε στον κατάλογο Μη Αδειοδοτημένων Παρόχων Τυχερών Παιγνίων «Blacklist», που τηρεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: