Αυτοψίες στους πυρόπληκτους δήμους Λαυρεωτικής και Σαρωνικού – Ο απολογισμός

Ολοκληρώθηκαν άμεσα οι αυτοψίες σε πληγείσες από τις πυρκαγιές περιοχές των δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, όπου τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια κατέγραψαν τις ζημιές.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα:

Δήμος Λαυρεωτικής

Σύνολο αυτοψιών: 51 κτήρια

Πράσινα: 15

Κίτρινα: 27

Κόκκινα: 9

Δήμος Σαρωνικού

Σύνολο αυτοψιών: 53 κτήρια

Πράσινα: 28

Κίτρινα: 19

Κόκκινα: 6.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, «το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: ούτε μία μέρα δεν μπορεί να χαθεί. Η ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών αποδεικνύει ότι, όταν υπάρχει σχέδιο, συντονισμός και αποφασιστικότητα, οι διαδικασίες μπορούν να προχωρούν άμεσα προς όφελος των πολιτών».

Για την επίσπευση των διαδικασιών προηγήθηκε σύσκεψη τη Δευτέρα, με πρωτοβουλία του υφυπουργού, Κώστα Κατσαφάδου, με τη συμμετοχή των δημάρχων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού. Στη διάρκειά της, ο υφυπουργός έθεσε σαφές και αυστηρό χρονοδιάγραμμα, ανακοινώνοντας τις βάσεις του σχεδίου αποκατάστασης που θα ακολουθηθεί.

Προς επιτάχυνση των αυτοψιών και βελτίωση-συντονισμό της συνεργασίας με τις τοπικές αρχές, τοποθετήθηκαν δύο υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) στους δύο δήμους.

Το υπουργείο τονίζει πως παραμένει στο πλευρό των πληγέντων πολιτών, με στόχο την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και την επαναφορά της καθημερινότητας με όρους ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

Διαβάστε επίσης:

Πυρκαγιές: Αυτοψίες από τη Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ. στις πληγείσες περιοχές