Αρχηγός ΕΛ.ΑΣ.: Πάνω από 300 αστυνομικοί στο πεδίο σε ημέρες μεγάλης πίεσης με πυρκαγιές

«Για εμάς πρωταρχικό μέλημά μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Και έχοντας αυτή την αρχή ως βασικό μας οδηγό, αναπτύξαμε όλες αυτές τις μέρες τις επιχειρησιακές μας δράσεις στο πεδίο και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όποτε και όπου αυτό χρειαστεί», τόνισε, αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σε δήλωσή του, στη σχετική ενημέρωση, με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής, Γιάννη Κεφαλογιάννη, και του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγου Θεόδωρου Βάγια, ο αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος εξήγησε ότι, ιδιαίτερα τις ημέρες που υπήρξε μεγάλη πίεση και ειδικότερα την Τρίτη και την Τετάρτη, διατέθηκαν στο πεδίο σε καθημερινή βάση περισσότεροι από 300 αστυνομικοί και περισσότερα από 100 επιχειρησιακά μέσα.

Ο στόχος, όπως είπε, ήταν διπλός: «να εξασφαλίσουμε ανοιχτό το οδικό μας δίκτυο, απρόσκοπτη κυκλοφορία και να συνδράμουμε επίσης την απροσπέλαστη πρόσβαση στο επιχειρησιακό πεδίο στα μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος.

Και επιπλέον να πραγματοποιήσουμε σειρά απεγκλωβισμών και εκκενώσεων, όπου αυτό ήταν απαραίτητο, δίνοντας έμφαση στις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες όπως ηλικιωμένους, άτομα με κινητικά προβλήματα, ασθενείς και παιδιά.

Όλες μας οι ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε στενή και συνεχή συνεργασία με το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία και όλους τους συναρμόδιους φορείς και αρχές, όπως το Λιμενικό Σώμα, το ΕΚΑΒ, τους εθελοντές, τους οποίους θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την προσφορά τους».

Ο κ. Μάλλιος υπογράμμισε πως η ΕΛ.ΑΣ. υποστηρίζει το επίσης πολύ σημαντικό προανακριτικό έργο που επιτελεί το Πυροσβεστικό Σώμα. Ήδη χθες αστυνομικοί της Ο.Π.Κ.Ε. και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας προχώρησαν στην σύλληψη ενός 25χρονου, κατηγορούμενου για εμπρησμό, ενώ ακολούθησαν και άλλες δύο συλλήψεις ατόμων κατηγορούμενων επίσης για εμπρησμό.

«Κάθε στοιχείο που έχουμε στη διάθεσή μας αξιολογείται, αξιοποιείται και το προανακριτικό υλικό διαβιβάζεται στις εισαγγελικές Αρχές, ώστε η Δικαιοσύνη να έχει τον επόμενο λόγο.

Συνεχίζουμε τις δράσεις μας με αμείωτη ένταση, τόσο στο επιχειρησιακό πεδίο με αυξημένες περιπολίες και ελέγχους, όσο και στο επίπεδο της διερεύνησης, εξετάζοντας κάθε περιστατικό, καταγγελία ή πληροφορία για τα οποία λαμβάνουμε γνώση».

Ο αρχηγός εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη του προς το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας για τις συνεχείς και επίπονες προσπάθειές του στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών σε Αττική, Αχαΐα, Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Χίο και όπου αλλού χρειάστηκε όλες αυτές τις τελευταίες ημέρες.

Τέλος, σημείωσε τον σημαντικό ρόλο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, η οποία με επιστημονικό τρόπο εξέτασης των διαφόρων πειστηρίων που βρίσκονται στα σημεία βοηθάει επίσης σημαντικά το προανακριτικό έργο τόσο της Ελληνικής Αστυνομίας, όσο και του Πυροσβεστικού Σώματος.