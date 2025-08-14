15 Αυγούστου: Τι ισχύει για καταστήματα, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές – Ποια είναι ανοιχτά

Πέρα από μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, η 15η Αυγούστου είναι και υποχρεωτική αργία του κράτους.

Αυτό σημαίνει ότι μένουν κλειστές όλες οι δημόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες και άπασες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις – πλην εκείνων που λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις αργίες, όπως είναι:

ζαχαροπλαστεία

φούρνοι

ορισμένα μίνι μάρκετ

χώροι εστίασης/ ψυχαγωγίας.

Εμπορικά καταστήματα, πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα παραμένουν κλειστά κατά την αργία του Δεκαπενταύγουστου. Δεν λειτουργούν ούτε οι λαϊκές αγορές της Παρασκευής. Θα επαναλειτουργήσουν κανονικά από Σάββατο.

Κλειστές παραμένουν επίσης οι περισσότερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις.

Ποια σούπερ μάρκετ λειτουργούν

Τον Δεκαπενταύγουστο λειτουργούν τα ακόλουθα σούπερ μάρκετ:

Έτσι αύριο, ανοικτά θα παραμείνουν τα εξής σούπερ μάρκετ: