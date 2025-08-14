Αρχηγός Πυροσβεστικής: Ταυτόχρονες ενάρξεις πυρκαγιών σε Πρέβεζα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Χίο

«Σήμερα στα περισσότερα πεδία των επιχειρήσεων η κατάσταση είναι βελτιωμένη», δήλωσε νωρίτερα σχετικά με τις πυρκαγιές ανά τη χώρα ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας.

Σε έκτακτη ενημέρωση με τη συμμετοχή του υπουργού Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής, Γιάννη Κεφαλογιάννη, και του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., αντιστράτηγου Δημητρίου Μάλλιου, επισήμανε πως οι συνθήκες που επικράτησαν τις προηγούμενες ημέρες, με ισχυρούς ανέμους και ξηρασία, δημιούργησαν ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της Επικράτειας και γι’ αυτό όλοι οι φορείς της Πολιτικής Προστασίας τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού.

Γι’ αυτό το λόγο, εξήγησε, τέθηκε και παραμένει σε γενική επιφυλακή το σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού.

Σύμφωνα με τον αρχηγό, μόνο το διήμερο της Δευτέρας 11 Αυγούστου και της Τρίτης 12 Αυγούστου καταγράφηκαν 152 νέες ενάρξεις πυρκαγιών.

Όπως τόνισε, υπήρχαν ταυτόχρονες ενάρξεις:

στην Ήπειρο, και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Πρέβεζας , όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 9 εστίες και στις 12 Αυγούστου 18 νέες εστίες

, όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 9 εστίες και στις 12 Αυγούστου 18 νέες εστίες στη Ζάκυνθο , όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 2 εστίες και στις 12 Αυγούστου 3 νέες εστίες

, όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 2 εστίες και στις 12 Αυγούστου 3 νέες εστίες στην Κεφαλονιά , όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκε μία εστία και στις 12 Αυγούστου 4 νέες εστίες και

, όπου στις 11 Αυγούστου εκδηλώθηκε μία εστία και στις 12 Αυγούστου 4 νέες εστίες και στη Χίο, όπου εκδηλώθηκαν 2 ενάρξεις πυρκαγιών.

Ειδικότερα, στην Αχαΐα και κυρίως πλησίον της πόλης της Πάτρας, στις 12 Αυγούστου εκδηλώθηκαν 6 διαφορετικές εστίες, και συγκεκριμένα στις 12:40 στον οικισμό Ίσωμα, στις 13:27 πλησίον της οδού Σερρών, στις 13:31 στον οικισμό Λιμνοχώρι, στις 15:45 πλησίον της οδού Γλαύκου, στις 16:07 στον οικισμό Πλατάνι και στις 22:53 στον οικισμό Συχαινά.

Λόγω των πολλαπλών αυτών ενάρξεων, με εντολή του αρχηγού, κινητοποιήθηκε το σύνολο των ανακριτικών γραφείων της Επικράτειας, ώστε με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, να διερευνηθούν τα αίτια των πυρκαγιών.

Ειδικά στις 12 Αυγούστου διατέθηκαν στα πεδία των επιχειρήσεων 4.850 πυροσβέστες και 62 εναέρια μέσα και απαιτήθηκε να εκδοθούν από το 112 συνολικά 37 επτά μηνύματα, για την ασφαλή απομάκρυνση πολιτών σε Κεφαλονιά, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα, Βόνιτσα, Αιτωλικό, Θεσσαλονίκη, Χίο και Αχαΐα.

Ο κ. Βάγιας σημείωσε πως στη μάχη με τις πυρκαγιές, και κυρίως αυτές τις δύο ημέρες, εστάλησαν για τη διαχείρισή τους ανώτατοι αξιωματικοί σε όλα τα πεδία των επιχειρήσεων.

Όπως συμπλήρωσε, στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν αδιάλειπτα όλοι οι συναρμόδιοι φορείς της Πολιτικής Προστασίας, η Δασική Υπηρεσία, οι Περιφέρειες της Επικράτειας, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, αλλά και τεράστιος αριθμός εθελοντών και εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας.

«Ως αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου, στο σύνολο του πυροσβεστικού προσωπικού, στους συναρμόδιους φορείς αντιμετώπισης καταστροφών και στους εθελοντές μας», κατέληξε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής.