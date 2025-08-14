Ν. Μουσιόπουλος στη Naftemporiki TV: Τι είναι η μέθοδος «αντι-πυρ»

Τη μέθοδο «αντι-πυρ» που χρησιμοποιήθηκε στη Ζάκυνθο για την κατάσβεση της φωτιάς ανέλυσε ο καθηγητής και πρώην Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, Νικόλαος Μουσιόπουλος, μιλώντας στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή Rush Hour με την Χριστίνα Κουσουνή.

Ο κ. Μουσιόπουλος εξήγησε: «Όταν το μέτωπο της φωτιάς προχωράει σε κάποια δεδομένη κατεύθυνση, πιο μπροστά εκεί που αναμένεται να φτάσει σε μισή ή μία ώρα, τοποθετείται μια ελεγχόμενη φωτιά ώστε να μη βρει καύσιμη ύλη η κεντρική φωτιά».

Όσον αφορά στις πρακτικές αποφυγής πρόκλησης πυρκαγιών, ο κ. Μουσιόπουλος τόνισε ότι ο συνδυασμός χρήσης drones και αισθητήρων και η απαγόρευση παράνομων δραστηριοτήτων μέσα στα δάση θα αποτελέσει μια σημαντική δυνατότητα να υποστηριχθεί το έργο της Πυροσβεστικής.

Τέλος, επεσήμανε πως η πολιτεία θα πρέπει να είναι πιο αυστηρή και να συλλαμβάνει τους ανθρώπους που αποθέτουν απορρίμματα σε σημεία κοντά στο δάσος τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σαν προσανάμματα.