Crown Iris: Διαδήλωση και πορεία του ΠΑΜΕ στον Πειραιά – Πέταξαν τζατζίκι στο Λιμεναρχείο

Μαζική κινητοποίηση στο λιμάνι του Πειραιά, έξω από την Πύλη Ε12, πραγματοποίησαν το πρωί της Πέμπτης το ΠΑΜΕ, σωματεία και φορείς, διαματυρόμενοι για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα και με αφορμή τον ελλιμενισμό του κρουαζιερόπλοιου, «Crown Iris».

Μετά τη συγκέντρωση, ακολούθησε πορεία προς το Λιμεναρχείο με το πανό του Εργατικού Κέντρου Πειραιά στην κεφαλή ενώ πριν την έναρξη της πορείας, οι διαδηλωτές άναψαν καπνογόνα στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας.

Όταν οι διαδηλωτές έφθασαν στο Λιμεναρχείο, πέταξαν κεσεδάκια με τζατζίκι στην πρόσοψη του κτιρίου.

Οπως έγινε γνωστό, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Θανάσης Παφίλης διαμαρυρήθηκε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του ΚΚΕ «για τις πολυάριθμες αστυνομικές δυνάμεις καταστολής, οι οποίες από τα ξημερώματα έχουν ζώσει το λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να εμποδίσουν τη συγκέντρωση αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ