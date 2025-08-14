Σύλληψη δραπέτη φυλακών – Αναζητούνταν από το 2022

Δραπέτης φυλακών, 41χρονος, εντοπίστηκε και συνελήφθη απογευματινές ώρες της 7ης Αυγούστου στην Αθήνα, κατόπιν επισταμένων ερευνών και αξιοποίησης πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Όπως ενημέρωσε την Πέμπτη η ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς εξέτιε ποινή κάθειρξης 21 ετών και 11 μηνών, για σύσταση συμμορίας, ληστεία κατά συρροή και συναυτουργία, διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Αναζητούνταν από τις 17 Νοεμβρίου 2022, όταν απέδρασε από νοσοκομείο στο οποίο είχε μεταχθεί και νοσηλευόταν.

Σε βάρος του εκκρεμούσε βούλευμα με το οποίο διατασσόταν η σύλληψή του προκειμένου να εκτίσει υπόλοιπο ποινής που του είχε επιβληθεί για το αδίκημα της απόπειρας κλοπής.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.