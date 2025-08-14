Φωτιά τώρα στην Κερατέα – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα Αττικής.
Η φωτιά είναι σε χαράδρα και η κινητοποίηση των δυνάμεων μεγάλη. Αναμένεται συνδρομή από εναέρια μέσα.
Live όλες οι εξελίξεις από τo naftemporiki.gr
|Realtime ΓΔ
|2,98 0,14% 2.126,69
|Τζίρος
|58 εκ
|Τελ. Ενημ.
|12:24
|Με μία ματιά
|REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ
|SPX
|6466.58
|0.323%
|DAX
|24246.54
|0.252%
|SXXP
|550.85
|0.5403%
|Όλοι οι Ξένοι Δείκτες
|EUR/USD
|1.16839
|EUR/CHF
|0.9422
|USD/ZAR
|17.5709
|Όλες οι Ισοτιμίες
Η φωτιά είναι σε χαράδρα και η κινητοποίηση των δυνάμεων μεγάλη. Αναμένεται συνδρομή από εναέρια μέσα.
Live όλες οι εξελίξεις από τo naftemporiki.gr