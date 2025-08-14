Φωτιά τώρα στην Κερατέα – Στη μάχη και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα Αττικής.

Η φωτιά είναι σε χαράδρα και η κινητοποίηση των δυνάμεων μεγάλη. Αναμένεται συνδρομή από εναέρια μέσα.

