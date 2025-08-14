Logo Image

Κολωνός: Επίθεση με γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας – Στο κτίριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων ομάδας

Μικρές υλικές ζημίες στο κτίριο και σε παρακείμενο σταθμευμένο όχημα

Έκρηξη σημειώθηκε νωρίς το πρωί σε είσοδο πολυκατοικίας στον Κολωνό, όταν άγνωστοι τοποθέτησαν τέσσερα γκαζάκια σε είσοδο πολυκατοικίας.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, περίπου στις 5:00 τα ξημερώματα άγνωστοi δράστες τοποθέτησαν εμπρηστικό μηχανισμό, που αποτελούνταν από 4 γκαζάκια, στην είσοδο του κτηρίου.

Από την έκρηξη που σημειώθηκε προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημίες τόσο στο κτίριο όσο και σε παρακείμενο σταθμευμένο όχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, στο κτίριο στεγάζεται σύνδεσμος φιλάθλων ομάδας.

Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της ΓΑΔΑ.

