Φωτιά στην Αχαΐα: Ομολόγησε 19χρονος τον εμπρησμό στα Συχαινά – Δυο νέες συλλήψεις, μία προσαγωγή

Σε σύλληψη μετατράπηκε η προσαγωγή των δύο νεαρών ατόμων, που κατηγορούνται για εμπρησμό από πρόθεση στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην περιοχή των Συχαινών Πάτρας , σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Συνολικά στην περιοχή της Αχαΐας η Ελληνική Αστυνομία έχει προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις και μία προσαγωγή.

Ένας από τους νεαρούς που βρίσκονται στα χέρια των αρχών για τις πυρκαγιές στην περιοχή της Αχαΐας φέρεται μάλιστα να έχει ομολογήσει τον ότι έβαλε τη φωτιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Συχαινών της Πάτρας. Πρόκειται για 19χρονο, ο οποίος- κατά αστυνομικές πηγές- υπέδειξε το σημείο της φωτιάς και το πώς κινήθηκαν με τον 27χρονο συνεργό του, που επίσης βρίσκεται στα χέρια των αρχών.

Το σημείο που υπέδειξε ταυτίζεται με το σημείο έναρξης που τους είχε δώσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος, στη Βούντενη, κοντά στα Συχαινά.

Σημειώνεται ότι η φωτιά μπήκε όταν είχε ήδη πέσει το σκοτάδι και δεν πετούσαν τα εναέρια μέσα, ενώ ήταν σε εξέλιξη μία ακόμα πυρκαγιά στο γειτονικό Πλατάνι.

Πώς εντοπίστηκαν

Η έρευνα ξεκίνησε από ένα βίντεο που είχε στην διάθεσή της η Πυροσβεστική και δόθηκε στην Αστυνομία, προκειμένου να ερευνηθεί για την ταυτοποίηση δύο οχημάτων που φαίνονταν στο οπτικό υλικό. Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, το βίντεο απεικόνιζε ένα δίκυκλο και ένα αυτοκίνητο που κινούνταν κοντά στο σημείο της έναρξης της πυρκαγιάς.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της ΕΛ.ΑΣ., έκαναν έρευνα στον τόπο του συμβάντος για την αναζήτηση και άλλου οπτικού υλικού από βίντεο και μαρτυρίες. Εκεί βρήκαν μία μάρτυρα, η οποία τους παρέδωσε ένα άδειο μπουκάλι που μύριζε βενζίνη, λέγοντάς τους ότι το βρήκε στο σημείο, ενώ παράλληλα αναγνώρισε το δίκυκλο, το οποίο ταυτοποιήθηκε και με συρραφή από άλλο οπτικό υλικό που εξασφάλισαν οι αστυνομικοί από την περιοχή. Από το στοιχείο αυτό οδηγήθηκαν στους δύο κατηγορούμενους και προχώρησαν στη σύλληψή τους.

Ο 27χρονος αρνείται όλες τις κατηγορίες και επικαλείται κενά μνήμης λέγοντας ότι είχε πιει τσίπουρο, αλλά σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους και θα οδηγηθούν στο αυτόφωρο, καθώς η σύλληψη έγινε μέσα στα όρια του αυτοφώρου.

Επιπλέον στην κατοχή του 27χρονου βρέθηκε ένα σακίδιο πλάτης που είχε σπίρτα και αναπτήρα και κινητό τηλέφωνο. Το σακίδιο το κρατούσε, όπως προέκυψε, κατά την προσέγγισή του στο σημείο της φωτιάς.

Και οι δύο δεν έχουν απασχολήσει ποτέ στο παρελθόν τις αρχές για οποιοδήποτε αδίκημα.

Μία προσαγωγή στην περιοχή της Αρόης

Ταυτόχρονα, ένα ακόμα άτομο προσήχθη σήμερα τα ξημερώματα ως ύποπτο από την περιοχή της Αρόης, ενώ στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη χτες με την κατηγορία του εμπρησμού στη περιοχή του Γηροκομείου.

Ο άνδρας εντοπίστηκε από αστυνομικούς ως ύποπτος και σε σωματική έρευνα που του έγινε βρέθηκαν στην κατοχή του πέντε αναπτήρες.

Ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με εμπρησμούς και η Αστυνομία θα συνεννοηθεί με τον εισαγγελέα για την τύχη του, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασής του.

Ο προσαχθείς, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχει απασχολήσει στο παρελθόν την αστυνομία για φωτιές σε κάδους και ληστεία.

Στον εισαγγελα ο 25χρονος που συνελήφθη χθες

Υπενθυμίζεται ότι χθες αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας.προχώρησαν στη σύλληψη ενός 25χρονου για εμπρησμό, στην περιοχή της Αχαΐας.

Ο 25χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα Πάτρας κατηγορούμενος για εμπρησμό, ενώ ο ίδιος αρνείται πεισματικά κάθε κατηγορία.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.