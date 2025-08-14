Logo Image

Πυρκαγιές: Βίντεο με όλες τις εστίες στη χώρα από τις 12 Αυγούστου

Κοινωνία

Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Δορυφορικό βίντεο από τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ελλάδα

Το Forecast Weather Greece παρουσιάζει δορυφορικό βίντεο με τις φωτιές που έπληξαν τη χώρα μας το τελευταίο τριήμερο.

Φαίνεται ο καπνός από τις πυρκαγιές σε Ζάκυνθο, Πρέβεζα, Αχαΐα και Χίο.

