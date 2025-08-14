Φωτιές: Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα – Σχεδόν τα μισά στη Χίο

Στάχτες άφησαν πάνω από 100.000 στρέμματα τα πύρινα μέτωπα στη Χίο, στη Ζάκυνθο, στην Πρέβεζα και στην Κάτω Αχαΐα, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα, δεδομένα από δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης, οι οποίοι πέρασαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Τετάρτης, 13 Αυγούστου, και επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης, είχαν καεί περίπου:

42.466 στρέμματα στη Χίο ,



στρέμματα στη , 22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο ,



στρέμματα στη , 26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα ,



στρέμματα στην , 9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα



Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.