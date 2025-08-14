Logo Image

Φωτιές: Στάχτη πάνω από 100.000 στρέμματα – Σχεδόν τα μισά στη Χίο

Κοινωνία

Intime News/ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Τι δείχνει ανάλυση δεδομένων από δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης από το meteo

Στάχτες άφησαν πάνω από 100.000 στρέμματα τα πύρινα μέτωπα στη Χίο, στη Ζάκυνθο, στην Πρέβεζα και στην Κάτω Αχαΐα, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Πιο συγκεκριμένα, δεδομένα από δορυφόρους πολύ υψηλής ανάλυσης, οι οποίοι πέρασαν πάνω από τις πληγείσες περιοχές το μεσημέρι της Τετάρτης, 13 Αυγούστου, και επεξεργάστηκε η ομάδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση των περιοχών που επλήγησαν από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές.

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:40 το μεσημέρι της Τετάρτης, είχαν καεί περίπου:

  • 42.466 στρέμματα στη Χίο,
  • 22.941 στρέμματα στη Ζάκυνθο,
  • 26.368 στρέμματα στην Πρέβεζα,
  • 9.220 στρέμματα στην Κάτω Αχαΐα

