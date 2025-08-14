Πειραιάς: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την άφιξη των Ισραηλινών από κρουαζιερόπλοιο

Σε εξέλιξη είναι συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιούν από το πρωί μέλη του ΠΑΜΕ μαζί με ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία, έξω από την πύλη 12 του λιμανιού του Πειραιά, με στόχο να εμποδίσουν την αποβίβαση επιβατών κρουαζιερόπλοιου που φέρεται να μεταφέρει Ισραηλινούς.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες παρατάχθηκαν με κλούβες των ΜΑΤ μπροστά στην πύλη. Παράλληλα, η Τροχαία προχώρησε σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το ύψος της πλατείας Λεόντων, καθώς η συγκέντρωση προκάλεσε κυκλοφοριακή συμφόρηση στην περιοχή.

Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο διαμαρτυριών που οργανώνουν συνδικάτα και φορείς κατά της παρουσίας ισραηλινών τουριστικών αποστολών στην Ελλάδα, με αφορμή τις εξελίξεις στη Γάζα.

Στην ανακοίνωσή τους τα ναυτεργατικά και εργατικά σωματεία που συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις υποστηρίζουν ότι το κρουαζιερόπλοιο μεταφέρει «ανάμεσα στους ανέμελους τάχα τουρίστες, ισραηλινούς στρατιώτες, απ’ αυτούς που τραμπουκίζουν εργαζόμενους, όταν διαδηλώνουν ενάντια στα εγκλήματα κατά της Παλαιστίνης».