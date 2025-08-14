Ευ. Λέκκας: Συχνά η έναρξη της φωτιάς γίνεται από πάρα πολλά σημεία – Τι προτείνει

Ένα αρνητικό πλαίσιο διακρίνει ο καθηγητής Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών και πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, να διαγράφεται στο μέτωπο των πυρκαγιών στην χώρα μας.

Από τη μία είναι η εξελισσόμενη κλιματική κρίση, με υψηλότερες θερμοκρασίες, μεγαλύτερο χρονικό διάστημα καύσωνα, με έντονη ξηρασία και ισχυρούς ανέμους. «Αυτό είναι ένα πλαίσιο που κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει», όπως είπε.

Από την άλλη, ένα άλλο ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο, όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, είναι τα αίτια έναρξης των πυρκαγιών, τα οποία «οφείλονται καθαρά σε ανθρωπογενείς δραστηριότητες, είτε από αμέλεια είτε από κακόβουλες ενέργειες».

Για τον καθηγητή, που εντάσσει στους ανθρωπογενείς παράγοντες και το θέμα των υποδομών, οφείλουμε να εστιάσουμε σε αυτό το στοιχείο ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των εμπρησμών.

«Στην έναρξη της πυρκαγιάς έχουμε παρατηρήσει πολλές φορές ότι γίνεται από πάρα πολλά σημεία, που οφείλεται σε κακόβουλη ενέργεια», δήλωσε ο κ. Λέκκας σημειώνοντας ότι οι κακόβουλες ενέργειες αποτρέπονται με την απαγόρευση κυκλοφορίας μέσα σε μία περιοχή για την οποία υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, και την ενίσχυση της αστυνόμευσης.

Αναφερόμενος στα μέτρα πρόληψης που μπορούν να υιοθετηθούν, ο κ. Λέκκας στάθηκε στην διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, η οποία έχει επιμηκυνθεί στην πράξη γιατί βλέπουμε πυρκαγιές που εκδηλώνονται εκτός αντιπυρικής περιόδου, αν και οι μεγάλες πυρκαγιές εκδηλώνονται κυρίως τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Για τον καθηγητή, εκεί που πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι η επιτήρηση των δασών, μέσα από ένα άμεσο σύστημα εθελοντών – γιατί, όπως είπε δεν φτάνει ούτε το πυροσβεστικό σώμα ούτε η αστυνομία ούτε άλλοι δημόσιοι φορείς- μαζί με την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων σε κομβικές περιοχές, εκεί όπου το δάσος έχει αυξημένη διακινδύνευση.

«Δεν είναι τυχαίο που πολλές πυρκαγιές εμφανίζονται στα ίδια σημεία», είπε χαρακτηριστικά δίνοντας το παράδειγμα της Ζακύνθου.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.