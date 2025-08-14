Logo Image

Βελτιωμένη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα: Διάσπαρτες εστίες στην Αχαΐα – Σε δύσβατα σημεία η φωτιά στη Χίο

Κοινωνία

REUTERS/Louiza Vradi

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής για την κατάσταση στα πύρινα μέτωπα

Βελτιωμένη είναι η εικόνα των πυρκαγιών σε όλα τα μέτωπα, σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Όπως είπε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης:

  • Στην Ζάκυνθο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν μόνο διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί τρία ελικόπτερα.
  • Στην περιοχή Γυμνότοπος, βόρεια της Φιλιππιάδας, δεν υπάρχει δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Συνεχίζονται οι ενέργειες για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών με την συνδρομή χωματουργικών μηχανιμάτων, κυρίως στις παρυφές της Φιλιππιάδας, προκειμένου να διασφαλιστεί η περίπεμτρος της πυρκαγιάς.
  • Στην Αχαΐα γενικότερα αντιμετωπίζονται διάσπαρτες εστίες αλλά η πυρκαγιά είναι ενεργή στην περιοχή από Κεραίες προς Ρωμανό. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.
  • Στην Χίο η πυρκαγιά είναι ενεργή σε πολύ δύσβατα σημεία στη βορειοδυτική και βορειοανατολική πλευρά αλλά και πλησίον του οικισμού Παρπαριά. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη και έξι ελικόπτερα.
  • Η αγροτοδασική πυρκαγιά που εκδήλωσε σήμερα το πρωί στο Ξηροχώρι Ηλείας είναι σε ύφεση.

Πολύ δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Βασίλη Βαθρακογιάννη, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

«Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιά. Σε γενική επιφυλακή παραμένουν οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας», πρόσθεσε.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.

