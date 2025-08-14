Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Πέμπτη, 14 Αυγούστου

Δείτε εδώ αναλυτικά τα σημερινα πρωτοσέλιδα
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Στη «δίνη» των εντάσεων Ε.Ε. – ΚΙΝΑ
AΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ασύμμετρος πόλεμος στα πύρινα μέτωπα της χώρας
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Μέσα στην καλή χαρά για τις πυρκαγιές!
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: Έλεγχοι εξπρές για αδήλωτα εισοδήματα
ΕΣΤΙΑ: Η ανέκδοτη ιστορική μαρτυρία Σταμπολή για τον τορπιλλισμό της «Έλλης»
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: Ανεπαρκείς, προκλητικοί, αδιόρθωτοι
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Πύρινος εφιάλτης στην Πάτρα
ΤA NEA: Γιατί καιγόμαστε;
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Στην πρώτη γραμμή για να σωθεί το βιος του από τη φωτιά
ΚONTRA: Εγκληματικές ευθύνες για την καταστροφή