Σε ύφεση η φωτιά στην Πρέβεζα – Χωρίς ενεργό μέτωπο η Ζάκυνθος

Κοινωνία

Αθανασία Λεοπούλου, Κατερίνα Χαραλαμπίζα / Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Χωρίς νερό και ρεύμα οι πληγείσες περιοχές στο μέτωπο της Πρέβεζας - Συνεχίζουν να επιχειρούν πυροσβέστες στη Ζάκυνθο φοβούμενοι για αναζωπυρώσεις

Καλύτερη είναι η εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς στην Παλαιά Φιλιππιάδα, την Παναγία και στην περιοχή του Γοργόμυλου δίπλα στην Ιόνια Οδό.

Η ένταση των ανέμων μειώθηκε και αύριο, Πέμπτη, θα ξεκινήσουν από το πρωί οι ρίψεις από τα εναέρια μέσα.

Η καταστροφική πυρκαγιά έχει κάνει στάχτη δασικές εκτάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, ποιμνιοστάσια, αποθήκες, ενώ έκαψε σπίτια και ζώα.

Οι πληγείσες περιοχές δεν έχουν ηλεκτρικό και νερό.

Σημειώνεται ότι οι πυρκαγιές ξέσπασαν ταυτόχρονα το πρωί της Τρίτης σε διαφορετικά σημεία.

Χωρίς ενεργό μέτωπο η Ζάκυνθος

Χωρίς ενεργό μέτωπο πυρκαγιάς πλέον η Ζάκυνθος, καθώς η Πυροσβεστική περιόρισε την πυρκαγιά στην ορεινή ζώνη ανάμεσα σε Αγαλά και Κοιλιωμένο, όπως και αυτήν κοντά στο Κορακονήσι.

Ωστόσο, συνεχίζουν να επιχειρούν αρκετοί πυροσβέστες στα επίφοβα σημεία, για να αποτραπεί ο κίνδυνος από πιθανές αναζωπυρώσεις το πρωί.

