Δίχως τέλος ο πύρινος εφιάλτης στη Βόρεια Χίο – Εξαιρετικά κρίσιμη η κατάσταση στις Κηπουριές και τα Φυτά Χίου

Τον πύρινο εφιάλτη ζουν οι κάτοικοι στην βορειοδυτική Χίο με πυρκαγιά να μαίνεται ανεξέλεγκτη σε δύο πύρινα μέτωπα κάνοντας στάχτη ότι βρεθεί στον δρόμο τους.

Ισχυροί άνεμοι 6 μποφόρ δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών και εντείνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης της φωτιάς. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά κρίσιμη, ειδικά στην περιοχή της Σπαρτούντας.

Το μεσημέρι της Τετάρτης, όλες οι δυνάμεις επικεντρώθηκαν στην αποτροπή της προέλασης των φλογών προς το χωριό Χάλανδρα, με τα δεδομένα να μεταβάλλονται διαρκώς.

Εκκενώσεις: Σπαρτούντα και Καμπιά

Λίγο μετά τις 14:00, το 112 έστειλε μήνυμα εκκένωσης στους κατοίκους της Σπαρτούντας, με οδηγίες να κινηθούν προς τα Καρδάμυλα για λόγους ασφαλείας. Νωρίτερα, στις 12:39, είχε προηγηθεί ειδοποίηση προς όσους βρίσκονται στα Καμπιά, επίσης για εκκένωση με κατεύθυνση τα Καρδάμυλα.

Δύο πύρινα μέτωπα

Η φωτιά έχει χωριστεί σε δύο βασικά μέτωπα:

Το πρώτο εξελίσσεται ανάμεσα στους οικισμούς Πιραμά και Παρπαριά.

Το δεύτερο – και πιο επικίνδυνο – βρίσκεται κοντά στον Περδικά και κατευθύνεται προς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα.

Αέριες και επίγειες δυνάμεις στην πρώτη γραμμή

Στο νησί έχουν αναπτυχθεί 5 ελικόπτερα, ενώ συνεχίζεται η μάχη των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων, με τη συνδρομή πεζοπόρων τμημάτων και εθελοντών. Από τις 08:45 μέχρι το τελευταίο φως της ημέρας, 2 ελικόπτερα επιχειρούσαν στο μέτωπο της Σπαρτούντας.

Ανεξέλεγκτη η κατάσταση

Χρειάζονται επειγόντως βοήθεια από επίγεια μέσα και το πρωί άμεσα από εναέρια μέσα στην βόρεια Χίο.

Τα διαφορετικά μέτωπα ενώθηκαν και δημιούργησαν ένα μεγάλο ενιαίο μέτωπο πάνω από 3 χιλιόμετρα που καίει ανεξέλεγκτα, με το χωριό Κηπουριές να κινδυνεύει αυτή την ώρα.

Οι Αρχές ανάγκασαν νωρίτερα τους κατοίκους να φύγουν, καθώς μέχρι τότε κάθονταν στις περιουσίες τους.

Ενιαίο και τεράστιο το μέτωπο ΧΙΟ ⚠️SOS #ΧΙΟ SOS⚠️ ❗️⚠️Χρειάζονται επειγόντως βοήθεια από επίγεια μέσα και το πρωί άμεσα από εναέρια μέσα στην βόρεια #Χίο Τα διαφορετικά μέτωπα ενώθηκαν και δημιούργησαν ένα μεγάλο ενιαίο μέτωπο πάνω από 3 χιλιόμετρα που καίει… pic.twitter.com/RTYVzgjuN9 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 13, 2025

Αγωνία στις Κηπουριές – Απειλούνται κατοικίες

Το πλέον ανησυχητικό σημείο εντοπίζεται ανάμεσα στη Σπαρτούντα και το Χάλανδρα, όπου η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη. Οι φλόγες έχουν περικυκλώσει το χωριό Κηπουριές, όπου η πλούσια καύσιμη ύλη τροφοδοτεί συνεχώς την πυρκαγιά, απειλώντας σπίτια.

Όπως μετέδωσε ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, Κώστας Νούσης, οι πυροσβέστες και οι εθελοντές καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ελέγξουν τη φωτιά στη νότια πλευρά των Κηπουριών. Το συγκεκριμένο μέτωπο παρουσιάζει αναζωπυρώσεις από το απόγευμα της Τετάρτης και κρίνεται εξαιρετικά δύσκολο.

Εκτός ελέγχου ⚠️ το μέτωπο στην Βορειοδυτική #Χίο συγκεκριμένα στα χωριά Φυτά και #Κηπουριες ❗️Η ομάδα μας επιχειρεί με 4 οχήματα και 15 εθελοντές. Μεγάλη μάχη από εθελοντές και πυροσβέστες . Βίντεο : Ethelontes_Ionias_Chiou pic.twitter.com/R8cSUIfcjx — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 13, 2025

Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτηρίζεται και στα Φυτά Χίου.

Οι φλόγες νωρίτερα είχαν περάσει στον στον οικισμό Παρπαριά, ο οποίος έχει εκκενωθεί.

