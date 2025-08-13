Οι «συνήθεις ύποπτοι» και οι πυλώνες – Πώς ξεκίνησαν οι φωτιές

Σε «συνήθεις υπόπτους» αλλά και προς τον… ΔΕΔΔΗΕ στρέφονται οι έρευνες των αρχών σχετικά με το τι πυροδότησε τον εφιάλτη τις φωτιές που δύο ημέρες τώρα καίνε μεγάλο μέρος της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και της Χίου.

Κλιμάκια της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμό εξετάζουν βίντεο, φωτογραφίες και μαρτυρίες για τις ενάρξεις των πυρκαγιών.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ, για το πρώτο ξέσπασμα φωτιάς χθες στην Αχαΐα, για τη φωτιά στον Γυμνότοπο Πρέβεζας αλλά και για την φωτιά στη Χίο, αναζητείται η αιτία σε πυλώνες του ΔΕΔΔΗΕ.

Οι πυλώνες…

Συγκεκριμένα, φωτογραφικό υλικό από τον Γυμνότοπο Πρέβεζας, απεικονίζει πυλώνα του ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε δασώδη περιοχή να σπινθηρίζει και στη συνέχεια να προκαλείται φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Επίσης για το Ίσωμα και το Βασιλικό Αχαΐας, τα στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού έχουν φωτογραφικό υλικό με καλώδια υψηλής τάσης μπερδεμένα με κλαδιά δέντρων να ταλαντώνονται εν μέσω ανέμων προκαλώντας σπινθήρες.

Για την Χίο ενδέχεται η φωτιά να ξέσπασε από πυλώνες υψηλής τάσης του ΔΕΔΔΗΕ δίπλα σε ανεμογεννήτριες.

…και οι εμπρησμοί

Για τις υπόλοιπες φωτιές, οι ενδείξεις δείχνουν πως πρόκειται για εμπρησμούς.

Σημειώνεται πως αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αχαΐας, συνέλαβαν σήμερα 25χρονο ως ύποπτο για εμπρησμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 25χρονος έγινε αντιληπτός –κατά μία εκδοχή από φωτορεπόρτερ που κάλυπτε τα γεγονότα στην περιοχή– να κινείται στην περιοχή του Γηροκομείου, τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στα Συχαινά Πάτρας.

Για τα Συχαινά Πάτρας, ελέγχονται μαρτυρίες και βίντεο που φαίνεται να καταγράφουν ύποπτες κινήσεις τουλάχιστον δυο ατόμων κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Για το Κοιλιωμένο Ζακύνθου καταθέσεις μαρτύρων και φωτογραφίες που οδηγούν σε παλιό γνώριμο των Αρχών. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΙ πρόκειται για έναν 59χρονο που είχε συλληφθεί το περασμένο καλοκαίρι για τις ενάρξεις δύο πυρκαγιών στην ίδια περιοχή. Ο συγκεκριμένος άνδρας είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και είναι εκ νέου ύποπτος.

Στα Φλάμπουρα Πρέβεζας, οι έρευνες προσανατολίζονται σε ένα μπλε μηχανάκι και τον οδηγό του που είχε σταματήσει στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Η εισαγγελία Ιωαννίνων διέταξε διερεύνηση της υπόθεσης των πυρκαγιών για ενδεχόμενο σχέδιο εμπρησμού στα μέτωπα της Πρέβεζας.

Στα Παλιάμπελα και τον Βατό στη Βόνιτσα, όπου ξέσπασαν τρία μέτωπα πυρκαγιών: 3:00, 3:30 και 4:10 τα ξημερώματα της Τρίτης σε σημεία με δυσκολία πρόσβασης, υπάρχουν καταθέσεις και ενδείξεις που οδηγούν σε δύο υπόπτους που αναμένεται να κληθούν όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες.