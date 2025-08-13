Φωτιά τώρα στη Ρόδο – Κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σήμερα τις βραδινές ώρες στη Ρόδο, ενώ ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε πύρινο κλοιό.

Συγκεκριμένα η πυρκαγιά ξέσπασε στην Περιοχή του Αγίου Σουλά πάνω στο δρόμο.

Έχει ήδη κοινοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι εθελοντικές ομάδες που είναι κοντά.

Έκτακτο Πυρκαγιά στην Ρόδο ● Φωτιά ξέσπασε στην Περιοχή του Αγίου Σουλά πάνω στο δρόμο. ● Έχει ήδη κοινοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι εθελοντικές ομάδες που είναι κοντά. Πηγή: #Συμβαίνει #Τώρα #στη #Ρόδο Ομάδα FB

✅️ Επιβεβαίωση του συμβάντος από τους… pic.twitter.com/lxZ5Zr6Kx7 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 13, 2025

Όλες οι εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής