Φωτιά τώρα στη Ρόδο – Κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Κοινωνία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ (ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)

Συγκεκριμένα η πυρκαγιά ξέσπασε στην Περιοχή του Αγίου Σουλά πάνω στο δρόμο

Φωτιά ξέσπασε σήμερα τις βραδινές ώρες στη Ρόδο, ενώ ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε πύρινο κλοιό.

Συγκεκριμένα η πυρκαγιά ξέσπασε στην Περιοχή του Αγίου Σουλά πάνω στο δρόμο.

Έχει ήδη κοινοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι εθελοντικές ομάδες που είναι κοντά.

