Φωτιά τώρα στη Ρόδο – Κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε σήμερα τις βραδινές ώρες στη Ρόδο, ενώ ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε πύρινο κλοιό.
Συγκεκριμένα η πυρκαγιά ξέσπασε στην Περιοχή του Αγίου Σουλά πάνω στο δρόμο.
Έχει ήδη κοινοποιηθεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία και οι εθελοντικές ομάδες που είναι κοντά.
Έκτακτο Πυρκαγιά στην Ρόδο
