Μαίνεται η πύρινη λαίλαπα στην Πρέβεζα – Ούτε ένα πυροσβεστικό στη φλεγόμενη περιοχή Ρωμιά

Αθανασία Λεοπούλου, Κατερίνα Χαραλαμπίζα / Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Εφιαλτικές εικόνες από το μέτωπο στη Φιλιππιάδα

Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Πρέβεζα, με τις φλόγες να έχουν βγει εκτός ελέγχου, όπως μαρτυρούν εικόνες από τα μέρη που είναι αυτή τη στιγμή τα μέτωπα.

Νωρίτερα το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κήρυξε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στον Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αθανασία Λεοπούλου, Κατερίνα Χαραλαμπίζα / Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Παρά την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονται μία ανάσα από τις φλόγες, στην περιοχή Ρωμιά – όπου η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη – δεν υπάρχει ούτε ένα πυροσβεστικό όχημα

Oι κάτοικοι της περιοχής μόνοι τους παλεύουν με την αποπνικτική ατμόσφαιρα για να περιορίσουν όσο μπορούν τις φλόγες.

Αθανασία Λεοπούλου, Κατερίνα Χαραλαμπίζα / Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Νωρίτερα πολίτες είδαν να επιχειρούν από αέρος τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα, όμως οι ρίψεις ξεκίνησαν λίγα λεπτά πριν τη δύση του ηλίου χωρίς να καταφέρουν να συνεχίσουν.

