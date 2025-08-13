Μαίνεται η πύρινη λαίλαπα στην Πρέβεζα – Ούτε ένα πυροσβεστικό στη φλεγόμενη περιοχή Ρωμιά

Χωρίς τέλος ο πύρινος εφιάλτης στην Πρέβεζα, με τις φλόγες να έχουν βγει εκτός ελέγχου, όπως μαρτυρούν εικόνες από τα μέρη που είναι αυτή τη στιγμή τα μέτωπα.

Νωρίτερα το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κήρυξε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στον Δήμου Ζηρού της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου.

Παρά την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονται μία ανάσα από τις φλόγες, στην περιοχή Ρωμιά – όπου η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη – δεν υπάρχει ούτε ένα πυροσβεστικό όχημα

Oι κάτοικοι της περιοχής μόνοι τους παλεύουν με την αποπνικτική ατμόσφαιρα για να περιορίσουν όσο μπορούν τις φλόγες.

Νωρίτερα πολίτες είδαν να επιχειρούν από αέρος τρία πυροσβεστικά αεροπλάνα, όμως οι ρίψεις ξεκίνησαν λίγα λεπτά πριν τη δύση του ηλίου χωρίς να καταφέρουν να συνεχίσουν.