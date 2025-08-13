Φωτιά στη Ζάκυνθο: Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην ορεινή ζώνη ανάμεσα στις κοινότητες Αγαλά και Κοιλιωμένου στη Ζάκυνθο, στο όρος Διμηνίτσα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, τα εναέρια μέσα εξαντλούν κάθε χρονικό περιθώριο στις ρίψεις, για να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς σε γεωργικές καλλιέργειες (ελαιώνες, αμπελώνες).

Ήχησε το 112

Με μήνυμα του 112 καλούνται όσοι βρίσκονται στις περιοχές Μουζάκι, Λαγοπόδο, Ρομύρι και Παντοκράτορα, να μετακινθούν προς την Χώρα Ζακύνθου. Την ίδια ώρα, η φωτιά καίει στην κορυφογραμμή του Παντοκράτορα, αλλά και ανάμεσα σε Κοιλιωμένο και Αγαλά, που κατευθύνεται προς Έξω Χώρα.

Η φωτιά καίει σε ορεινή δύσβατη περιοχή και ειδικές μονάδες δασοκομάντος επιχειρούν να την ανακόψουν για να μην φτάσει στην οικιστική περιοχή. Εθελοντές συνδράμουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Ο άνεμος αλλάζει συνεχώς διεύθυνση δυσκολεύοντας το έργο της κατάσβεσης.