Logo Image

Πάτρα: Στις φλόγες το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου – Απομακρύνθηκαν οι μοναχές

Κοινωνία

Πάτρα: Στις φλόγες το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου – Απομακρύνθηκαν οι μοναχές

Πηγή: Pelop.gr

Στις φλόγες τυλίχθηκε η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στον Μπάλα Πατρών, συνεπεία της μεγάλης πυρκαγιάς που σαρώνει την Αχαΐα.

Σύμφωνα με φωτογραφία που δημοσιεύει το pelop.gr, η πυρκαγιά καίει τη σκεπή της γυναικείας Μονής. ΟΙ μοναχές έχουν απομακρυνεί.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube