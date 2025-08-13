Πάτρα: Στις φλόγες το Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου – Απομακρύνθηκαν οι μοναχές

Στις φλόγες τυλίχθηκε η Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου στον Μπάλα Πατρών, συνεπεία της μεγάλης πυρκαγιάς που σαρώνει την Αχαΐα.
Σύμφωνα με φωτογραφία που δημοσιεύει το pelop.gr, η πυρκαγιά καίει τη σκεπή της γυναικείας Μονής. ΟΙ μοναχές έχουν απομακρυνεί.
