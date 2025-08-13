Ηχούν συναγερμοί και κτυπούν καμπάνες – Εφιαλτικές ώρες για την Πάτρα – Βίντεο

Εφιαλτικές στιγμές ζει η Πάτρα, με τις φλόγες να έχουν φτάσει κοντά σε σπίτια στην Αρόη. Συναγερμοί και σειρήνες περιπολικών ηχούν, ενώ χτυπούν και καμπάνες. Απεγνωσμένοι οι κάτοικοι από τα περίχωρα της Αχαϊκής πρωτεύουσας, λαμβάνουν συνεχή μηνύματα εκκένωσης, με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης. Από τη μια στιγμή στην άλλη αλλάζει η εικόνα και διάσπαρτες μικρές εστίες, οι οποίες ελέγχονται από την πυροσβεστική ξαναφουντώνουν, με τη βοήθεια του δυνατού αέρα. Το τοπίο απόκοσμο με τον νυχτερινό ορίζοντα να είναι βαμμένος κόκκινος.

Δύσκολη κατάσταση στην #πυρκαγιά Πάτρα σειρήνες και καμπάνες ηχούν σε όλη την πόλη Πηγή : Πυρκαγία ενημέρωση pic.twitter.com/yIuT9kNbV0 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) August 13, 2025