Logo Image

ΓΕΕΘΑ: Διατίθενται προσωρινοί χώροι φιλοξενίας για τους πυρόπληκτους σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

Κοινωνία

ΓΕΕΘΑ: Διατίθενται προσωρινοί χώροι φιλοξενίας για τους πυρόπληκτους σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

(EUROKINISSI)

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν προσωρινά κατάλληλους χώρους φιλοξενίας στους πυρόπληκτους πολίτες των περιφερειών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Ειδικότερα, αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Κατόπιν οδηγίας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν προσωρινά κατάλληλους χώρους φιλοξενίας στους πυρόπληκτους πολίτες των περιφερειών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, εντός του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεχνικού (ΚΕΤΧ) στην Πάτρα και του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων (2/39 ΣΕ) στο Μεσολόγγι αντίστοιχα, στο πλαίσιο συνδρομής τους για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube