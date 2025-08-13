ΓΕΕΘΑ: Διατίθενται προσωρινοί χώροι φιλοξενίας για τους πυρόπληκτους σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία

Οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν προσωρινά κατάλληλους χώρους φιλοξενίας στους πυρόπληκτους πολίτες των περιφερειών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ.

Ειδικότερα, αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Κατόπιν οδηγίας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, οι Ένοπλες Δυνάμεις διαθέτουν προσωρινά κατάλληλους χώρους φιλοξενίας στους πυρόπληκτους πολίτες των περιφερειών Αχαΐας και Αιτωλοακαρνανίας, εντός του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Τεχνικού (ΚΕΤΧ) στην Πάτρα και του 2/39 Συντάγματος Ευζώνων (2/39 ΣΕ) στο Μεσολόγγι αντίστοιχα, στο πλαίσιο συνδρομής τους για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών».