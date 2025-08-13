Γερμανικός Τύπος: «H αδιανόητη για την Γερμανία η 13ωρη εργασία»

Οι εξαγγελίες της υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως για αλλαγές στο εργασιακό με αιτιολογία την έλλειψη εργατικού δυναμικού συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον του γερμανικού Τύπου, που κάνει λόγο για αποφάσεις που θα ήταν αδιανόητες στη Γερμανία.

Σε αναλυτική του ανταπόκριση από την Αθήνα το περιοδικό Focus γράφει χαρακτηριστικά: «Το υπουργείο συντάσσει αυτή τη στιγμή μια μεταρρύθμιση του εργατικού δικαίου, η οποία έχει προγραμματιστεί να ψηφιστεί από το κοινοβούλιο τον Σεπτέμβριο, αμέσως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ενώ τα συνδικάτα και η αντιπολίτευση είναι ήδη στα χαρακώματα κατά των σχεδίων της Κεραμέως, η ζοφερή πραγματικότητα απαιτεί αποφασιστική δράση.

«Στην καθημερινή ζωή, ο νόμος αντισταθμίζει κάτι που ήταν ήδη πραγματικότητα για πολλούς ανθρώπους χωρίς νομική βάση», εξήγησε στη Wirtschaftswoche ο Γενς Μπάστιαν, οικονομολόγος και ειδικός για την Ελλάδα στο Γερμανικό Ινστιτούτο Επιστήμης και Πολιτικής. Πολλοί Έλληνες ήδη εργάζονται σε πολλαπλές δουλειές για να επιβιώσουν σε περιόδους αυξανόμενων τιμών. Το γεγονός είναι: εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας είναι κενές στην Ελλάδα. Πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας και λιγότερη γραφειοκρατία αποσκοπούν πλέον στην ενίσχυση της αγοράς».

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η δυνατότητα για 13ωρη εργασία ημερησίως, η εβδομάδα τεσσάρων ημερών και η δυνατότητα προσωρινών περιστασιακών συμβάσεων.

«Στα όρια της κοινοτικής οδηγίας»

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι «Η υπουργός Κεραμέως κινείται στα όρια της Οδηγίας 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Εργατικό Δίκαιο. Η 13ωρη εργασία προκύπτει από την απαίτηση της οδηγίας για τουλάχιστον 11 ώρες ανάπαυσης μεταξύ των εργάσιμων ημερών. Φυσικά, υπάρχουν επικρίσεις για τα σχέδια. Το ηλεκτρονικό περιοδικό News Break περιγράφει τη μεταρρύθμιση ως ” Μεσαίωνα του εργατικού δικαίου”. Η ΓΣΕΕ, το συνδικάτο που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους, την περιγράφει ως “το πιο απορρυθμισμένο εργατικό δίκαιο σε επίπεδο ΕΕ”. Κάνει επίσης λόγο για οπισθοδρόμηση στον “Μεσαίωνα”».

«Το φθινόπωρο θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Έλληνες»

Ο ανταποκριτής του περιοδικού εξηγεί πάντως ότι στην ουσία αυτό που επιχειρεί η νέα νομοθεσία είναι να κατοχυρώσει ήδη παγιωμένες πρακτικές. Υπενθυμίζει ότι επί υπουργίας Άδωνι Γεωργιάδη είχε επιτραπεί η εξαήμερη εργασία και το 13ωρο, αλλά για εργασία σε περισσότερους από έναν εργοδότη. Και σχολιάζει: «Στην ουσία ήταν μια παραδοχή ότι οι προβλεπόμενοι κατώτατοι μισθοί μετά βίας επαρκούν για την επιβίωση, ακόμα και για θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η επιλογή συμπλήρωσης των ελλειμματικών μισθών μέσω του εισοδήματος του πολίτη, που υπάρχει στη Γερμανία, δεν υπάρχει στην Ελλάδα». Το δημοσίευμα κλείνει λέγοντας ότι «το φθινόπωρο θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Έλληνες στον νόμο. Είτε θα υπάρξουν μαζικές απεργίες είτε θα τον δουν -σύμφωνα με το όραμα της υπουργού- ως πρόοδο, από την οποία θα ωφεληθούν προσωπικά».

Για το ίδιο θέμα υπάρχουν ρεπορτάζ και των Handelsblatt, Merkur, T-Online.

Πηγή: Deutsche Welle