Αδ. Γεωργιάδης για φωτιά στην Αχαΐα: «Για καθαρά προληπτικούς λόγους» η εκκένωση του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, εξήγησε ότι για «καθαρά προληπτικούς λόγους» δόθηκε εντολή εκκένωσης του Καραμανδάνειου Νοσοκομείου στην Αχαΐα όπου μαίνεται το πύρινο μέτωπο.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρει:

«Για καθαρά προληπτικούς λόγους και ενώ δεν υφίσταται άμεσος κίνδυνος, ακολουθώντας τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας αποφάσισα να εκκενώσουμε τον «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Αχαΐας. Ήδη τα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έχουν σχεδόν φθάσει και θα παραλάβουν 8 ασθενείς, ενώ και επιπλέον 4 περιπατητικοί ασθενείς θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας και όλη η επιχείρηση θα γίνει με τάξη και ασφάλεια».