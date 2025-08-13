Φωτιές: Καλύτερη η εικόνα σε Βόλβη και Σκύδρα

Καλύτερη είναι η κατάσταση στα ενεργά πύρινα μέτωπα στην Κεντρική Μακεδονία, τόσο στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε προχθές στην περιοχή του Βαγιοχωρίου στη Βόλβη Θεσσαλονίκης, όσο και στη φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χορτολιβαδική έκταση στο Μαυροβούνι της Σκύδρας, στην περιοχή Νέα Ζωή, του νομού Πέλλας.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στην πυρκαγιά στο Βαγιοχώρι, που χθες αναζωπυρώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων, παραμένουν 70 πυροσβέστες με 19 οχήματα και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεσή της.

Επιπλέον, κοντά στην οριοθέτηση της πυρκαγιάς στη Σκύδρα βρίσκονται 24 πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο με 12 οχήματα.