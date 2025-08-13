Μερτς: «Δεν τίθεται σε συζήτηση, νομική αναγνώριση της Ρωσικής κατοχής»

Η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί επί εδαφικών ζητημάτων, αλλά «η νομική αναγνώριση της ρωσικής κατοχής δεν τίθεται προς συζήτηση», ξέκοψε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μερτς, κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν ο ίδιος μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, τον Ουκρανό πρόεδρο και τον Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της συνάντησης της Παρασκευής μεταξύ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η δήλωση Μερτς μπορεί να εκληφθεί ως «μήνυμα» στον Αμερικανό πρόεδρο, που έχει δηλώσει πως το σχέδιο ειρήνης που θα συζητήσει με τον Ρώσο ομόλογό του, προβλεπει ανταλλαγή εδαφών.

Ο Ζελένσκι, και Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον Αμερικανό πρόεδρο να μην προχωρήσει μονομερώς σε συμφωνία ειρήνης με τη Ρωσία, για τον τερματισμό του πολέμου.

Όπως δήλωσε ο Μερτς οι Ευρωπαίοι ηγέτες κάλεσαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη διαδικτυακή συνάντηση να εργαστεί για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας στην Ουκρανία με τρόπο που θα προστατεύει τα ευρωπαϊκά και ουκρανικά συμφέροντα ασφαλείας. Παράλληλα σημείωσε πως η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι των ειρηνευτικών συζητήσεων.

Πέντε όροι

Συγκεκριμένα, ο Γερμανός καγκελάριος έθεσε πέντε βασικές αρχές:

«Η Ουκρανία πρέπει να βρίσκεται στο τραπέζι», «θέλουμε η εκεχειρία να είναι το πρώτο βήμα», «η Ουκρανία είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί εδαφικά ζητήματα, αλλά η νομική αναγνώριση των ρωσικών κατοχών δεν τίθεται σε συζήτηση», «απαιτούνται ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας για το Κίεβο, με τις δυνάμεις ασφαλείας της Ουκρανίας να παραμένουν» και «οι διαπραγματεύσεις να αποτελούν μέρος διατλαντικής στρατηγικής η οποία θα επικεντρώνεται στην ισχυρή υποστήριξη της Ουκρανίας στην απαραίτητη πίεση σε βάρος της Ρωσίας».

Τόνισε επίσης ότι σε οποιαδήποτε συμφωνία «η κατάπαυση του πυρός πρέπει να προηγηθεί», ενώ πρόσθεσε ότι Τραμπ «σε μεγάλο βαθμό συμμερίζεται» τις απόψεις των Ευρωπαίων σε αυτό το ζήτημα, ενώ εξέφρασε την ελπίδα «να υπάρξει ειρήνη στην Ουκρανία».

Σύμφωνα με τον καγκελάριο, εάν δεν υπάρξει καμία κίνηση από τη ρωσική πλευρά στην Αλάσκα, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα πρέπει να «αυξήσουν την πίεση».

Στη συνάντηση της Αλάσκας θα μπορούσαν να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις, τόνισε ο Φρ. Μερτς και διαβεβαίωσε ότι οι Ευρωπαίοι «θα κάνουν τα πάντα για να χαράξουν την πορεία της συνάντησης προς τη σωστή κατεύθυνση». Ωστόσο, εάν δεν υπάρξει καμία κίνηση από τη ρωσική πλευρά, διευκρίνισε, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη θα πρέπει να αυξήσουν την πίεση. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωρίζει αυτή τη θέση και την συμμερίζεται «σε μεγάλο βαθμό», πρόσθεσε.

Επιπλέον, έχει ήδη συμφωνηθεί ότι μετά την συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ θα ενημερώσει πρώτα τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και κατόπιν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ζελένσκι: Ο Πούτιν «μπλοφάρει»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι ελπίζει οι συνομιλίες μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντίμιρ Πούτιν αυτή την εβδομάδα να επικεντρωθούν στην επίτευξη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα, προειδοποίησε τον Τραμπ ότι ο Ρώσος πρόεδρος «μπλοφάρει» ως προς την πρόθεσή του να τερματίσει τον πόλεμο.

«Είπα στον Αμερικανό πρόεδρο και σε όλους τους Ευρωπαίους εταίρους μας ότι ο Πούτιν μπλοφάρει», δήλωσε ο Ζελένσκι σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Προσπαθεί να ασκήσει πίεση πριν από τη συνάντηση στην Αλάσκα σε όλα τα σημεία του ουκρανικού μετώπου. Η Ρωσία προσπαθεί να δείξει ότι μπορεί να καταλάβει ολόκληρη την Ουκρανία». Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι επιθυμεί μια τριμερή συνάντηση, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρέπει να διεξάγονται συνομιλίες για την Ουκρανία χωρίς τη συμμετοχή του Κιέβου

Μακρόν: «Η βούληση των ΗΠΑ είναι να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός»

«Η βούληση των ΗΠΑ» είναι να «επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός» στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν με τον Ντόναλντ Τραμπ, δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, στην Αλάσκα.

«Τα εδαφικά ζητήματα που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ουκρανίας δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης, θα διαπραγματευτούν μόνο από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος, μιλώντας από την θερινή του κατοικία στο Φορ ντε Μπρεγκανσόν, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Δεν υπάρχουν σήμερα στο τραπέζι σοβαρά σχέδια ανταλλαγής εδαφών», πρόσθεσε ο Μακρόν.