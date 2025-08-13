Φωτιά τώρα στο Καπελέτο Ηλείας – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Καπελέτο Ηλείας.
Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.
Μήνυμα από το 112
Παράλληλα, εστάλη και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα.
