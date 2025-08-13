Στο «war room» της Πολιτικής Προστασίας

Στη φωτογραφία εικονίζεται η κεντρική αίθουσα του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου για τη Διαχείριση Κρίσεων.

Είναι η αίθουσα όπου με τη βοήθεια drones και σύγχρονης τεχνολογίας, η εικόνα μεταφέρεται απευθείας στους επιτελείς, από την έναρξη κάθε συμβάντος προκειμένου σε λίγα δευτερόλεπτα να έχει δοθεί η εντολή στη διπλανή αίθουσα όπου εδρεύει η UNIT2 που εποπτεύει τα εναέρια, για να υπάρξει άμεση προσβολή των εστιών των πυρκαγιών από τα αεροσκάφη και τα ελικόπτερα της Πυροσβεστικής.

Λίγο πιο δίπλα, στη μεγάλη αίθουσα του ΕΣΚΕΔΙΚ, τα στελέχη του 112 βγάζουν «στον αέρα» τα μηνύματα για τις εκκενώσεις, οι οποίες ζητούνται από τους δημάρχους κάθε περιοχής, καθώς προτεραιότητα στο επιχειρησιακό κομμάτι είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Οι σύνδεσμοι της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του ΕΚΑΒ, της Δασικής Υπηρεσίας και του Στρατού δουλεύουν δίπλα-δίπλα σε βάρδιες όλο το 24ωρο.

Σύμφωνα με πηγές της Πολιτικής Προστασίας, «φέτος το Πυροσβεστικό Σώμα διαθέτει περισσότερους μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες παρά ποτέ, συνολικά περισσότερους από 18.000. Σε αυτούς περιλαμβάνονται περίπου 1.500 δασοκομάντος, μία δύναμη που συγκροτήθηκε πριν τρία χρόνια ώστε να αυξηθούν οι επιχειρησιακές δυνατότητες της πυροσβεστικής σε δασικές εκτάσεις. Σημαντική ενίσχυση έχει επιτευχθεί και στον στόλο των οχημάτων, που έχουν αυξηθεί κατά 270 την τελευταία τριετία και πλέον αγγίζουν τα 3.700.

Επίσης, η Ελλάδα φέτος διαθέτει για μία ακόμα χρονιά περισσότερα από 80 εναέρια μέσα δασοπυρόσβεσης (εθνικά και μισθωμένα), τη στιγμή που το 2019 ο στόλος ανερχόταν σε 61 αεροπλάνα και ελικόπτερα».