Γ. Παπαβασιλείου στη «Ν» για φωτιές: Στην Αν. Ελλάδα οι ενισχυμένοι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν μέχρι το Σάββατο

«Ιδιαίτερα δυσχερείς οι συνθήκες και με αυτές τις συνθήκες, η φωτιά μπορεί να διαδοθεί εύκολα στο περιβάλλον, ενώ σημαντικό ρόλο παίζει η χαμηλή υγρασία στη βλάστηση», δήλωσε ο πυρομετεωρολόγος, Γιώργος Παπαβασιλείου, μιλώντας στην τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή Review με τον Παύλο Πανταζόπουλο.

«Όλες οι πηγές των καταστροφών είναι ανθρωπογενείς, είτε πρόκειται για αμέλεια, είτε από πρόθεση, είτε από κάποια αστοχία», τόνισε, ενώ επισήμανε ότι «στην Ανατολική Ελλάδα οι ενισχυμένοι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν μέχρι το Σάββατο» και ότι την Κυριακή θα δούμε μια αποκλιμάκωση.