Αχαρνές: Ο απολογισμός ειδικής αστυνομικής επιχείρησης

Ειδική αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό των Αχαρνών σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε πρωινές ώρες της Δευτέρας από την Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.

Συμμετείχαν αστυνομικοί και του Τ.Π.Κ.Ε., του Τμήματος Άμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών και του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αχαρνών.

Σκοπός της ευρείας κλίμακας επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν συνολικά 17 άτομα και σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες για -κατά περίπτωση- κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, διατάραξη κοινής ησυχίας κ.α.

Σε βάρος μίας εκ των συλληφθέντων διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί απόφαση με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών για κλοπή.

Από τις έρευνες σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

4 ηχεία μεγάλης ισχύος

2 μηχανήματα αναπαραγωγής ήχου

100 γραμμ. ηρωίνης

μικροποσότητα κοκαΐνης και

το χρηματικό των 5.455 ευρώ.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, από συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ διενεργήθηκαν αποξηλώσεις καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.