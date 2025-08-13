Logo Image

Τρομακτικό βίντεο από την φωτιά στην Πάτρα – Ελικόπτερο κάνει ρίψη νερού και σπασμένα κλαδιά πέφτουν σε διερχόμενα αυτοκίνητα

Κοινωνία

(EUROKINISSI)

Παραλίγο τραγωδία

Τρομακτικό βίντεο από τις προσπάθειες πυρόσβεσης στην Πάτρα δημοσιεύει το Forecast Weather.

Στο βίντεο διακρίνεται ένα ελικόπτερο να κάνει ρίψη νερού, με την πίεση του νερού να σπάει κλαδιά δέντρων που καταλήγουν σε διερχόμενα αυτοκίνητα.


«Παραλίγο τραγωδία στην Πάτρα. Ελικόπτερο κάνει ρίψη νερού και διερχόμενα αυτοκίνητα από κάτω δέχονται τα σπασμένα κλαριά από την πίεση του νερού. Ακολουθήστε αυστηρά τις εντολές εκκένωσης του 112», αναφέρεται στην ανάρτηση, στην οποία υπενθυμίζεται επίσης ότι απαγορεύεται η μετακίνηση σε σημεία που ενεργούν επίγειες καί εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

«Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στην Πάτρα έχει μπει πλέον μέσα σε αστικό ιστό», σημειώνεται επίσης.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.

