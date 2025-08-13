Πρέβεζα: Νέα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις

Διπλή ειδοποίηση του 112 νωρίτερα προς τους κατοίκους περιοχών της Πρέβεζας να μετακινηθούν λόγω πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα, εστάλησαν μηνύματα για:

Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γυμνότοπο Πρεβέζης, απομακρυνθείτε προς Φιλιππιάδα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Γοργόμυλος, Νέος Γοργόμυλος, Βαθύ, Τσαγκαρόπουλο Πρεβέζης, απομακρυνθείτε προς 5 Πηγάδια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.

Νωρίτερα, το πρωί σήμερα είχε αποσταλεί και άλλο μήνυμα μέσω 112: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Παλαιά Φιλιππιάδα Πρεβέζης, απομακρυνθείτε προς Νέα Φιλιππιάδα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.