Πρέβεζα: Νέα μηνύματα του 112 για εκκενώσεις

Διπλή ειδοποίηση του 112 νωρίτερα προς τους κατοίκους περιοχών της Πρέβεζας να μετακινηθούν λόγω πυρκαγιάς.
Συγκεκριμένα, εστάλησαν μηνύματα για:
- Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Γυμνότοπο Πρεβέζης, απομακρυνθείτε προς Φιλιππιάδα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
- Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Γοργόμυλος, Νέος Γοργόμυλος, Βαθύ, Τσαγκαρόπουλο Πρεβέζης, απομακρυνθείτε προς 5 Πηγάδια. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
Νωρίτερα, το πρωί σήμερα είχε αποσταλεί και άλλο μήνυμα μέσω 112: Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Παλαιά Φιλιππιάδα Πρεβέζης, απομακρυνθείτε προς Νέα Φιλιππιάδα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.