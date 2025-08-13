Φωτιές: Πολλές οι κηλιδώσεις στην Αχαΐα – «Δίνουμε προτεραιότητα στις υποδομές»

Στον νομό Αχαΐας τα μέτωπα είναι στην ουσία δύο, τα οποία ωστόσο, έχουν διασπαστεί σε άλλα επιμέρους, ανέφερε ο Κωνσταντίνος Τσίγκας, εκπρόσωπος αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Όπως είπε, έχουν δημιουργηθεί πολλές κηλιδώσεις, που δημιουργούνται από τους ισχυρούς ανέμους. Οι κηλιδώσεις είναι οι καύτρες οι οποίες δημιουργούν καινούρια μέτωπα, εξήγησε.

Αναφερόμενος στα υπόλοιπα μέτωπα που καίνε στη χώρα, ο κ. Τσίγκας ανέφερε ότι είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά στην Φιλιππιάδα (σε τρία μέτωπα), η πυρκαγιά στην Ζάκυνθο (σε δύο μέτωπα, τα οποία έχουν όμως μειωθεί), η πυρκαγιά στην Χίο και στην Κεφαλονιά (σε δύο μέτωπα).

«Δίνουμε προτεραιότητα στις υποδομές»

Ο κ. Τσίγκας στάθηκε επίσης στο γεγονός ότι τα μέτωπα είναι πολλαπλά, επομένως δεν είναι δυνατό να βρίσκονται παντού δυνάμεις πυρόσβεσης. «Δίνουμε προτεραιότητα σε υποδομές. Δεν περισσεύει κανένας πυροσβέστης, κανένας εθελοντής», είπε χαρακτηριστικά.

«Όλος ο μηχανισμός είναι έξω, όμως οι συνθήκες είναι τέτοιες με τους ανέμους να παραμένουν ισχυρούς. Παλιότερα είχαμε ένα μελτέμι για να δροσιζόμαστε, τώρα το μελτέμι αυτό έχει και μεγαλύτερη διάρκεια και υψηλότερη θερμοκρασία. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, είναι πλέον εθνικό ζήτημα», δήλωσε επίσης, προσθέτοντας ότι επιχειρούν 5.000 πυροσβέστες και έχουν αρχίσει να γίνονται εναλλαγές πληρωμάτων ώστε να μπορέσουν να έρθουν οι υπόλοιποι 5.000 να ξεκουράσουν εν μέρει όσους ήταν στο πεδίο.

