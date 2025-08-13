Θεσσαλονίκη: Δωρεά οργάνων 59χρονου στο «Παπανικολάου»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» η διαδικασία δωρεάς οργάνων και ιστών, και συγκεκριμένα η λήψη νεφρών και κερατοειδών, από 59χρονο δότη, που νοσηλευόταν στη Β’ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Χάρη στην απόφαση της οικογένειας του εκλιπόντος, η δωρεά κατέστη δυνατή και τα μοσχεύματα μεταφέρθηκαν άμεσα σε μεταμοσχευτικά κέντρα της Θεσσαλονίκης, μέσω συντονισμένης επιχείρησης του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων.

Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις εξειδικευμένες ομάδες του ΓΝΘ «Ιπποκράτειο» και του ΓΝΘ «Παπαγεωργίου».

Η διοίκηση του ΓΝΘ «Γ. Παπανικολάου» εκφράζει βαθιά ευγνωμοσύνη προς την οικογένεια του δότη για την ανιδιοτελή της πράξη, καθώς και προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συνέβαλε καθοριστικά στην υλοποίηση της διαδικασίας.

Για την ολοκλήρωση της δωρεάς οργάνων συνεργάστηκαν το προσωπικό της Β’ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, του Αναισθησιολογικού Τμήματος, του Καρδιολογικού Τμήματος, των Χειρουργείων, του Ακτινολογικού Εργαστηρίου, του Βρογχοσκοπικού Εργαστηρίου, του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου, του Βιοχημικού Εργαστηρίου, του Αιματολογικού Εργαστηρίου και του Εργαστηρίου Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του νοσοκομείου, η δωρεά οργάνων μετά το τέλος της ζωής αποτελεί την ύψιστη έκφραση αλληλεγγύης και ελπίδας.

«Το νοσοκομείο παραμένει προσηλωμένο στην προώθηση και υποστήριξη αυτής της υπέρτατης πράξης προσφοράς», τονίζει το «Γεώργιος Παπανικολάου».