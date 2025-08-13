Βόλος: Επεισόδια και «κρότου – λάμψης» κατά διαδηλωτών στην άφιξη του Crown Iris

Επεισοδιακή ήταν η άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, στον Βόλο καθώς διαδηλωτές επιχείρησαν να εμποδίσουν την αποβίβαση των Ισραηλινών επιβατών.

Παρότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου είχε πάρει σειρά μέτρων για την ασφαλή αποβίβαση και παραμονή των Ισραηλινών στον Βόλο, τα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων δεν αποφεύχθηκαν.

Μάλιστα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενηνέρωσης, οι δυνάμεις των ΜΑΤ πέταξαν χειροβομβίδες κρότου – λάμψης στο πλήθος.

Τελικά οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία του ΚΤΕΛ Βόλου, τα οποία έγραφαν «Εκτός Υπηρεσίας» και αναχώρησαν από το λιμάνι.