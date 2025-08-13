Logo Image

Βόλος: Επεισόδια και «κρότου – λάμψης» κατά διαδηλωτών στην άφιξη του Crown Iris

Κοινωνία

Βόλος: Επεισόδια και «κρότου – λάμψης» κατά διαδηλωτών στην άφιξη του Crown Iris

Διαδηλωτές υπέρ της Παλαιστίνης

Επεισοδιακή ήταν η άφιξη του κρουαζιερόπλοιου Crown Iris, στον Βόλο καθώς διαδηλωτές επιχείρησαν να εμποδίσουν την αποβίβαση των Ισραηλινών επιβατών.

Παρότι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου είχε πάρει σειρά μέτρων για την ασφαλή αποβίβαση και παραμονή των Ισραηλινών στον Βόλο, τα επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων δεν αποφεύχθηκαν.

Μάλιστα, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενηνέρωσης, οι δυνάμεις των ΜΑΤ πέταξαν χειροβομβίδες κρότου – λάμψης στο πλήθος.

Τελικά οι επιβάτες επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία του ΚΤΕΛ Βόλου, τα οποία έγραφαν «Εκτός Υπηρεσίας» και αναχώρησαν από το λιμάνι.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube