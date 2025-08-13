Αρτέμιδα: Νεκρός πεζός – Παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε αστυνομικός

Θανάσιμα τραυματίστηκε σε τροχαίο τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης διερχόμενος πεζός, στην περιοχή της Αρτέμιδας.

Συγκεκριμένα, αστυνομικός, που υπηρετεί σε υπηρεσία της Αττικής, οδηγώντας το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό του όχημα, τον παρέσυρε, ενώ στη συνέχεια το όχημά του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Στο σημείο μετέβη άμεσα αρμόδιο συνεργείο της Τροχαίας, ενώ το θύμα διακομίστηκε με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο.

Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ πραγματοποιήθηκε αιματολογικός έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ και τοξικών ουσιών.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και κινείται η διαδικασία ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής.