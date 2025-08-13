Δείτε σε real time τις πυρκαγιές που μαίνονται στην Ελλάδα μέσω δορυφόρου της NASA

Η υπηρεσία FIRMS (Fire Information for Resource Management System) της NASA καταγράφει και διανέμει δεδομένα ενεργών πυρκαγιών σε σχεδόν πραγματικό χρόνο (Near Real Time) μέσω των δορυφόρων Aqua και Terra.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, αυτά τα δεδομένα είναι διαθέσιμα εντός 3 ωρών από την καταγραφή τους, πέραν των ΗΠΑ και του Καναδά, όπου η μετάδοση γίνετα σε real time.

Οι δορυφορικές αποτυπώσεις αποκαλύπτουν και την έκταση που έχουν λάβει τα κύρια πύρινα μέτωπα της Ελλάδας.

