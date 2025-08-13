Πυρκαγιές: Πότε θα σταματήσουν τα μελτέμια

Ισχυροί άνεμοι βορειοανατολικής διεύθυνσης πνέουν από το πρωί στη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, το βόρειο και κεντρικό Αιγαίο, την Αττική, την Εύβοια και τις βόρειες Κυκλάδες, αλλά και στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, κυρίως γύρω από τον Κορινθιακό και τον Πατραϊκό.

Το ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα φτάνει μέχρι τη Δυτική Ελλάδα και το Ιόνιο, επηρεάζοντας τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και τα δυτικά ηπειρωτικά, από τα νότια τμήματα της Ηπείρου και νοτιότερα έως τη δυτική Στερεά και τη βορειοδυτική Πελοπόννησο. Οι εντάσεις φτάνουν τα 6-7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, με έντονες ριπές, κυρίως έως τις απογευματινές ώρες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, από το απόγευμα και μετά, αναμένεται μικρή εξασθένηση των ανέμων, ενώ αύριο οι συνθήκες θα είναι καλύτερες για την ηπειρωτική Ελλάδα και το Ιόνιο. Το μελτέμι θα επιμείνει στο Αιγαίο με εντάσεις 6 και τοπικά 7 μποφόρ, αλλά δεν θα επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ενδοχώρα, ενώ στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά η ένταση θα είναι αρκετά χαμηλότερη.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ερευνητής του Αστεροσκοπείου Αθηνών και μέλος της Πυρομετεωρολογικής ομάδας The Flame Project, Γιώργος Παπαβασιλείου, ουσιαστική υποχώρηση των ανέμων θα πρέπει να αναμένουμε από την Κυριακή.