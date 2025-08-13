Δορυφορικές εικόνες: 100.000 στρέμματα στο έλεος των πυρκαγιών μέσα σε 2 μέρες

Τις εκτιμήσεις των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών κατά τις δύο τελευταίες ημέρες δημοσιεύει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο/meteo.gr.

Πρόκειται για μια πρώτη εκτίμηση για την έκταση των περιοχών που έχουν επηρεαστεί από τις έξι μεγάλες φωτιές στην Ελλάδα στην Χίο, τα Μοιραίικα Αχαΐας, τη Ζάκυνθο, την Φιλιππιάδα, τα Παλιάμπελα Πρεβέζης και την Πάτρα.

Όπως σημειώνεται, τα νούμερα δεν αποτελούν εκτιμήσεις καμένων εκτάσεων αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών.

Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένονται η συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία.

Τα θερμά σημεία των πυρκαγιών

Τα θερμά σημεία ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου 2025.

Με βάση την χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:

Χίος: ~40.000 στρέμματα

Μοιραίικα Αχαΐας: ~20.000 στρέμματα

Ζάκυνθος: ~17.000 στρέμματα

Φιλιππιάδα: ~18.000 στρέμματα

Παλιάμπελα Πρεβέζης: ~2.500 στρέμματα

Πάτρα: ~2.000 στρέμματα

