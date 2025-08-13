Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τετάρτη, 13 Αυγούστου

Δείτε εδώ αναλυτικά τα πρωτοσέλιδα του σημερινού Τύπου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Διατλαντική “μάχη” για τον χρυσό”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Μπλόκο στη “Δευτέρα Παρουσία” του Τσίπρα”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Σκάνδαλο με τα φιλέτα του e-ΕΚΦΑ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “8 μπόνους για συνεπείς φορολογούμενους”

ΕΣΤΙΑ: “Τούρκος ιστορικός ομολογεί: “Βαρβαρότης ό,τι κάναμε στην Αγία Σοφία”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Στον ίδιο εφιάλτη θεατές”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ανοίγει το ΕΣΥ στους ιδιώτες γιατρούς”

ΤA NEA: “Οι γονικές παροχές…κάνουν ράλι”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Στάχτη ξανά τα παραμύθια της κυβέρνησης για “ετοιμότητα του κράτους”

ΚONTRA: “Η Ελλάδα καίγεται, οι Υπουργοί στις παραλίες”