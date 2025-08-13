Logo Image

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τετάρτη, 13 Αυγούστου

Κοινωνία

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τετάρτη, 13 Αυγούστου

Τα θέματα στις πρώτες σελίδες

Δείτε εδώ αναλυτικά τα πρωτοσέλιδα του σημερινού Τύπου 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Διατλαντική “μάχη” για τον χρυσό”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Μπλόκο στη “Δευτέρα Παρουσία” του Τσίπρα”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Σκάνδαλο με τα φιλέτα του e-ΕΚΦΑ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “8 μπόνους για συνεπείς φορολογούμενους”

ΕΣΤΙΑ: “Τούρκος ιστορικός ομολογεί: “Βαρβαρότης ό,τι κάναμε στην Αγία Σοφία”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Στον ίδιο εφιάλτη θεατές”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ανοίγει το ΕΣΥ στους ιδιώτες γιατρούς”

ΤA NEA: “Οι γονικές παροχές…κάνουν ράλι”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Στάχτη ξανά τα παραμύθια της κυβέρνησης για “ετοιμότητα του κράτους”

ΚONTRA: “Η Ελλάδα καίγεται, οι Υπουργοί στις παραλίες”

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube