Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τετάρτη, 13 Αυγούστου

Δείτε εδώ αναλυτικά τα πρωτοσέλιδα του σημερινού Τύπου
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Διατλαντική “μάχη” για τον χρυσό”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Μπλόκο στη “Δευτέρα Παρουσία” του Τσίπρα”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “Σκάνδαλο με τα φιλέτα του e-ΕΚΦΑ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “8 μπόνους για συνεπείς φορολογούμενους”
ΕΣΤΙΑ: “Τούρκος ιστορικός ομολογεί: “Βαρβαρότης ό,τι κάναμε στην Αγία Σοφία”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Στον ίδιο εφιάλτη θεατές”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ανοίγει το ΕΣΥ στους ιδιώτες γιατρούς”
ΤA NEA: “Οι γονικές παροχές…κάνουν ράλι”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Στάχτη ξανά τα παραμύθια της κυβέρνησης για “ετοιμότητα του κράτους”
ΚONTRA: “Η Ελλάδα καίγεται, οι Υπουργοί στις παραλίες”