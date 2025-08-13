Φωτιά στην Αχαΐα: Συγκλονιστικό βίντεο διάσωσης στα Βραχναίικα

Βίντεο στο οποίο καταγράφεται η συγκλονιστική διάσωση στα Βραχναίικα Αχαΐας, όπου μαίνεται το πύρινο μέτωπο, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.

«Εθελοντές Ναυαγοσώστες, με διασωστική λέμβο, απομάκρυναν οικογένειες και κατοικίδια από την περιοχή Βραχναίικα, στην Αχαΐα. Στην περιοχή Βουντένη έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες οι εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες όλη τη νύχτα», αναφέρεται στην σχετική ανάρτηση.

Εθελοντές Ναυαγοσώστες, με διασωστική λέμβο, απομάκρυναν οικογένειες και κατοικίδια από την περιοχή Βραχναίικα, όπου η πύρινη λαίλαπα έφτασε δίπλα στην θάλασσα. ⛑️ Στην περιοχή Βουντένη έδωσαν σκληρή μάχη με τις φλόγες οι εθελοντές Σαμαρείτες Διασώστες όλη τη νύχτα#πυρκαγιες pic.twitter.com/H8TW1VvrR3 — Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός – Hellenic Red Cross (@greekredcross) August 13, 2025



Σημειώνεται ότι στην Αχαΐα η φωτιά μαίνεται σε τρία μέτωπα. Νωρίτερα το πρωί της Τετάρτης στάλθηκαν δύο μηνύματα εκκένωσης των περιοχών Βουντένη και Μπάλας.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.