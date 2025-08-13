Logo Image

Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μήνυμα 112 για εκκένωση στην περιοχή Αθέρας

Φωτ. αρχείου INTIME/ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Μήνυμα εκκένωσης του Αθέρα Κεφαλονιάς έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχές γύρω στις 9:30 το πρωί της Τετάρτης.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αθέρας Κεφαλονιάς απομακρυνθείτε προς Λιβάδι», αναφέρεται στο μήνυμα.


Στην περιοχή έχει ξεσπάσει από νωρίς το πρωί φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή.

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται από πυκνή βλάστηση και αγροτικές καλλιέργειες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς.

Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.

