Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μήνυμα 112 για εκκένωση στην περιοχή Αθέρας

Μήνυμα εκκένωσης του Αθέρα Κεφαλονιάς έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχές γύρω στις 9:30 το πρωί της Τετάρτης.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Αθέρας Κεφαλονιάς απομακρυνθείτε προς Λιβάδι», αναφέρεται στο μήνυμα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αθέρας #Κεφαλονιάς απομακρυνθείτε προς #Λιβάδι
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025
Στην περιοχή έχει ξεσπάσει από νωρίς το πρωί φωτιά σε αγροτοδασική περιοχή.
Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς η περιοχή χαρακτηρίζεται από πυκνή βλάστηση και αγροτικές καλλιέργειες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο επέκτασης της φωτιάς.
Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, καθώς και 8 πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος συνδράμουν δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Πετζετέλ ενώ στην κατάσβεση συμμετέχουν και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.