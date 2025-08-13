Φωτιά στην Αχαΐα: Μήνυμα 112 για εκκένωση σε Βούντενη και Μπάλα

Με δύο μηνύματα εκκένωσης περιοχών ξεκίνησε η Πέμπτη για την περιοχή της Αχαΐας, όπου μαίνονται τρία μέτωπα της φωτιάς.

Το πρώτο μήνυμα εστάλη λίγο μετά τις 8:30 για την Βουντένη Πατρών, όπου νωρίτερα σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βούντενη Πατρών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα», ανέφερε το μήνυμα του 112.

Ακολούθησε λίγο αργότερα νέο μήνυμα με το οποίο ζητείται η εκκένωση της περιοχής Μπάλας. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Μπάλας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας απομακρυνθείτε προς Πάτρα», αναφέρεται στο μήνυμα.

Η εικόνα από τα μέτωπα της Αχαΐας

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαθρακογιάννη,

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα Συχαινά Αχαΐας αλλά στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα και στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί επτά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

Δείτε εδώ αναλυτικά την εικόνα σε όλα τα μέτωπα της φωτιάς.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.