Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν την μπαταρία από πυροσβεστικό όχημα εθελοντών

Μπαταρία από ένα πυροσβεστικό όχημα εθελοντών που ανήκει στο δήμο Νεάπολης-Συκεών στη Θεσσαλονίκη, έκλεψαν άγνωστοι, σε ρεσιτάλ ανευθυνότητας.

Το όχημα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήταν παρκαρισμένο έξω από τη δημοτική αρχή και αφαίρεσαν τη μπαταρία, έκλεψαν καλώδια, ενώ προσπάθησαν να αφαιρέσουν και άλλα αντικείμενα, χωρίς να τα καταφέρουν, καθώς ίσως έγιναν αντιληπτοί.

Στη συνέχεια εξαφανίστηκαν.

Το εν λόγω πυροσβεστικό όχημα μάλιστα είχε συνδράμει στην κατάσβεση της πρόσφατης φωτιάς που είχε εκδηλωθεί στη Μεγάλη Βόλβη, κοντά στο Βαγιοχώρι.

