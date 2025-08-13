Logo Image

Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια λόγω της φωτιάς στην Αχαΐα

Οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα

Η Hellenic Train, με ανακοίνωσή της, ενημερώνει το επιβατικό κοινό, ότι εξαιτίας της πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας και σε κοντινή απόσταση σε τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής, δόθηκε εντολή από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και τον Ο.Σ.Ε να διακοπεί η κυκλοφορία στο τμήμα Βραχνέικα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Ως εκ τούτου, οι αμαξοστοιχίες του Προαστιακού Πάτρας που εκτελούν δρομολόγια στο τμήμα Άγιος Ανδρέας-Καμίνια θα τερματίζουν προσωρινά στον σταθμό Βραχνέικα, μέχρι την αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Επίσης, αναστέλλονται και τα δρομολόγια των λεωφορείων στο τμήμα Κάτω Αχαΐα-Καμίνια, μέχρι νεοτέρας.

Σημειώνεται πως «η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών.»

