Μάχη με τις φλόγες σε Αχαΐα, Φιλιππιάδα, Χίο και Ζάκυνθο – Η εικόνα σε όλα τα μέτωπα της φωτιάς

Πολύ δύσκολη αναμένεται και η σημερινή ημέρα στο μέτωπο των πυρκαγιών που μαίνονται από χθες στη χώρα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής, Βασίλη Βαθρακογιάννης, αφού για τις περισσότερες περιοχές προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, με το πρώτο φως της ημέρας επιχειρούν 33 εναέρια μέσα σε όλα τα μέτωπα.

Αναλυτικά, η εικόνα σε όλα τα πύρινα μέτωπα:

Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στα Μέγαρα είναι οριοθετημένη.

είναι οριοθετημένη. Οριοθετημένη είναι επίσης η πυρκαγιά στα Σταμνά Μεσολογγίου .

. Η πυρκαγιά στη Ζίτσα Ιωαννίνων είναι χωρίς ενεργό μέτωπο.

είναι χωρίς ενεργό μέτωπο. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στα Συχαινά Αχαΐας αλλά στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην Κάτω Αχαΐα και στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί επτά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

αλλά στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά στην και στη ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί επτά αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα. Η πυρκαγιά στον Γυμνοτοπο Φιλιππιάδας έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 μπορόφ. Το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

έχει δημιουργήσει δύο μέτωπα, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως 8 μπορόφ. Το πρώτο μέτωπο κινείται προς τους οικισμούς Ριζοβούνι και Ρωμιά και το δεύτερο προς τους οικισμούς Δρυόφυτο και Παντάνασσα. Και τα δύο μέτωπα έχουν κατεύθυνση προς Φιλιππιάδα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Η πυρκαγιά στη Χίο είναι σε εξέλιξη, έχοντας δημιουργήσει δύο μέτωπα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έξι μποφόρ. Το πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά ενώ το δεύτερο πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε ελικόπτερα. Τα μεσάνυχτα εκδηλώθηκε άμεσα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο νησί, στην περιοχή Κοφινάς.

είναι σε εξέλιξη, έχοντας δημιουργήσει δύο μέτωπα. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι εντάσεως έξι μποφόρ. Το πρώτο μέτωπο κινείται μεταξύ των οικισμών Πιραμά και Παρπαριά ενώ το δεύτερο πλησίον του οικισμού Περδικά με κατεύθυνση προς τους οικισμούς Σιδηρούντα, Διευχά και Χάλανδρα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί πέντε ελικόπτερα. Τα μεσάνυχτα εκδηλώθηκε άμεσα πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο νησί, στην περιοχή Κοφινάς. Η πυρκαγιά στην Ζάκυνθο είναι σε εξέλιξη με μέτωπο προς τον οικισμό Λιθακιά ενώ προς τον οικισμό Κερί η εικόνα είναι βελτιωμένη.

Όπως ανέφερε ο κ. Βαθρακογιάννης, με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι υπηρεσίες της επικράτειας παραμένουν σε επιφυλακή, όπως και όλες οι δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας.

Τρεις πυροσβέστες στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τον οκ. Βαθρακογιάννη, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ διακομίστηκαν τρεις πυροσβέστες στην Αχαια με συμπτώματα θερμοπληξίας, στην Αιτωλοακαρνανία με κάκωση άνω άκρου και στη Φιλιππιάδα με εγκαύματα ενώ στη Χίο πραγματοποιήθηκε παροχή πρώτων βοηθειών σε δέκα πυροσβέστες και δύο εθελοντές.

Μείνετε συντονισμένοι για όλες τις εξελίξεις στο liveblog της Ναυτεμπορικής.